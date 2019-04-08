Рыбак под Барнаулом задел удочкой провода и погиб от удара током

Доследственную проверку по факту смерти мужчины на реке Лосиха в Первомайском районе Алтайского края проводят правоохранительные органы.

Тело 47-летнего мужчины было найдено 7 апреля. Согласно версии следствия, мужчина рыбачил на берегу реки и удочкой задел провода линии электропередач, в результате чего получил поражение электрическим током.

"От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляют в СКР.