Городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Барнаула, обвиняемого по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"), сообщает сайт краевого ведомства.

Как установлено правоохранителями, мужчина размещал в интернете объявления о продаже советской музыкальной электроники по цене ниже рыночной.

Связывавшихся с ним покупателей он убеждал, что имеет товар в наличии и для его получения необходимо сначала перечислить деньги на банковскую карту.

На самом деле обвиняемый ничего отправлять и не собирался, а полученными средствами распоряжался по своему усмотрению.

В общей сложности от его действий пострадали 12 жителей разных городов России. Каждый из них перечислил ему от 5 до 22 тысяч рублей.