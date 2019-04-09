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За подтасовку показаний судят экс-следователя в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Женщина фальсифицировала доказательства по уголовному делу
Обвиняемую уволили из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел / Фото: altai.sledcom.ru

Обвиняемую уволили из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел / Фото: altai.sledcom.ru

Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Горно-Алтайску предстанет перед судом по обвинению в фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщает республиканское СУ СКР.

Как установлено следствием, в июле 2017 года 33-летняя сотрудница полиции решила "ускорить" предварительное следствие по делу о краже, приложив выдуманные показания потерпевших.

Дело в том, что они на месте преступления на самом деле никого не видели, а из документов следователя выходило, что описание якобы замеченной на месте преступления женщины точно совпадало с внешностью подозреваемой.

Фальсифицированные протоколы допроса были приобщены правоохранительницей к материалам дела.

В результате обвиняемую уволили из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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