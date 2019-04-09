Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал публичное видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину пятерых ветеранов ОМОНа, в котором они попросили не выселять их из жилья, сообщает РБК.

По словам Грибакина, ведомство находится в курсе ситуации со зданием, размещенном по указанному адресу.

Здание казарменного типа изначально было построено для проживания семей сотрудников ОМОНа на время прохождения службы, и сотрудники были извещены о том, что после отставки им придется освободить помещения для других правоохранителей, утверждает представитель Росгвардии.

По его словам, при увольнении со службы они подписали документы о необходимости освобождения занимаемых комнат и на тот момент претензий не возникало.

"Зная о том, что при увольнении необходимо освобождать служебную площадь, им рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, – подчеркнул Грибакин. – И трое из них были приняты на учет для получения соцвыплаты".

Напомним, ранее на видеохостинге YouTube появилось обращение к Владимиру Путину под названием "SOS! Ветераны становятся бомжами" от бывших сотрудников ОМОНа.

Они пожаловались на то, что их заселили в жилые помещения, а выселяют из нежилых.

"Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?", – вопрошают участники ролика, считая, что заслужили большего уважения от государства, выполняя служебно-боевые задачи на Болотной и Манежной площадях, во время проведения чемпионата мира по футболу и в других местах.