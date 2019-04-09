Свыше 1,6 млрд рублей в 2018 году похищено на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха", следует из направленного в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки.

Как сообщает РИА "Новости", средства выделялись на изобретение новейшего вооружения, но бесследно исчезли, будучи не использованными по назначению.

Таковы результаты прокурорских проверок, на основании которых были возбуждены уголовные дела.

В общей сложности за год генпрокуратура совместно с другими органами проверила почти 19 тысяч госкорпораций, исполнителей оборонного заказа и органов госвласти.