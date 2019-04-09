Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний в 2018 году упали на 6,5 млрд долларов, что является рекордом за всю историю ведения такой статистики (с 1997 года), сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Зарубежные инвесторы вложили в российские компании 15,9 млрд долларов, в то время как изъяли свои вложения на сумму 22,4 млрд долларов.

Столь негативную динамику эксперты объясняют влиянием санкционной войны России с западными странами.

"Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений", – констатировала главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова.

Также стоит отметить, что, по информации ЦБ, чистый отток капитала из России в январе-феврале 2019 года достиг 18,6 млрд долларов.

Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Так, в первых двух месяцах 2018-го он оценивался в 8,7 млрд долларов.