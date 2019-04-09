Директоров двух учреждений в Алтайском крае обвиняют в хищении бюджетных средств в крупном размере. Сообщили в региональном главке МВД России.

Речь идет о руководителях Центра занятости населения и одного из образовательных учреждений Хабарского района.

"По данным следствия, директор Центра занятости населения и директор образовательного учреждения, действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, вступили между собой в сговор, фиктивно оформив на обучение 120 безработных, не согласившихся пройти обучение, заведомо не намереваясь их обучать. На основании подготовленного фиктивного пакета документов на якобы готовых к обучению безработных на расчетный счет образовательного учреждения были перечислены денежные средства, которыми директора, находясь в сговоре, распорядились по своему усмотрению", – уточняют в полиции.

В итоге с января 2015 года по май 2017 года обвиняемые завладели денежными средствами в общей сумме 925 тысяч рублей.

Обвиняемым предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд.