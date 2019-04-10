В наше время – время современных технологий, упрощающих передачу информации, все менее востребованными становятся мобильные телефоны в бизнесе. На замену этим "железякам" приходит живая связь с помощью InGrape.

В каждой компании наступает момент телефонизации офиса. Решить этот вопрос поможет InGrape. Виртуальная ATC – это "облачное" решение для работы, которой требуется подключение к сети Интернет. Принимать и осуществлять вызовы вы сможете при помощи аналоговых, мобильных, IP-телефонов или через компьютер. Все обрабатывается на серверах InGrape, обеспечивающих круглосуточную бесперебойную работу.

Клиенты все чаще выбирают виртуальную ATC от InGrape, потому что именно эта компания может телефонизировать бизнес любого масштаба. Подключение абсолютно бесплатно и занимает не более 15-ти минут. Одним нажатием вы можете выбрать многоканальный номер, позволяющий совершать и принимать звонки буквально после активации. Таким образом, вам не придется ждать неделю и больше, как это происходит с железными ATC. С настройкой в личном кабинете справится любой сотрудник вашей компании.

ATC InGrape уникален тем, что это не просто телефония, которая позволяет соединить между собой абонентов, это телефония, разработанная специально для вашего бизнеса, предоставляющая множество инструментов для конструктивного его ведения:

Распределение звонков – эта система позволяет распределить большое количество входящих вызовов по операторам с помощью заранее созданного алгоритма, ускоряя процесс вашего бизнеса.

– эта система позволяет распределить большое количество входящих вызовов по операторам с помощью заранее созданного алгоритма, ускоряя процесс вашего бизнеса. Статистика и мониторинг звонков – сервис дает детальную статистику каждого звонка, рассмотрев множество инструментов для ведения статистики, АТС создали наиболее продвинутую и расширенную версию из всех представленных на рынке, это мощный аналитический инструмент руководителя.

– сервис дает детальную статистику каждого звонка, рассмотрев множество инструментов для ведения статистики, АТС создали наиболее продвинутую и расширенную версию из всех представленных на рынке, это мощный аналитический инструмент руководителя. Запись звонков – это одна из важнейших функций по контролю качества обслуживания клиентов и качества работы сотрудников. Она дает возможность обезопасить компанию и сотрудников при возникновении спорных ситуаций по содержанию разговоров, обеспечить высокий уровень качества обслуживания клиентов компании.

– это одна из важнейших функций по контролю качества обслуживания клиентов и качества работы сотрудников. Она дает возможность обезопасить компанию и сотрудников при возникновении спорных ситуаций по содержанию разговоров, обеспечить высокий уровень качества обслуживания клиентов компании. Голосовое меню – это система заранее записанных голосовых сообщений, с помощью которых осуществляется навигация по услугам компании. Именно она повышает имидж вашей компании.

А также:

перевод вызова;

многоканальный телефон;

добавочные номера;

переадресация вызова;

конференц-связь;

уведомление о событии.

Все эти функции значительно улучшают и упрощают процесс вашей работы. С виртуальной ATC можно работать начинающим предпринимателям, у которых нет офиса, чтобы создать образ надежной компании. А при переезде офиса многоканальные номера InGrape обеспечат сохранность вашей клиенткой базы.

Также можно очень быстро перейти с аналоговых ATC-систем на IP с помощью специального шлюза, а в целях экономии InGrape готовы предоставить его в аренду.

Облачная телефония позволяет принимать звонки по одному номеру на столько устройств, на сколько вы захотите. Не смог ответить один сотрудник – ответит другой, тем самым ваш клиент не уйдет к конкуренту.

В InGrape действует услуга, предназначенная для повышения лояльности ваших клиентов – это SMS/E-mail от InGrape. Для организации рассылки вам не понадобится специализированное программное обеспечение, осуществлять рассылки вы сможете через удобный веб-интерфейс.

SMS/E-mail InGrape сокращает время выполнения работы и повышает качество вашего бизнеса. Это еще и экономия, ведь не надо тратить средства на SIM-карту, чтобы отправить SMS.

Для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня продаж и оптимизации маркетинга, InGrape разработали прикладное программное обеспечение для организаций – CRM-систему, с помощью которой вы привнесете ясность в свои действия и при правильном подходе завоюете лояльность огромного количества заказчиков. Она улучшает обслуживание клиентов путем сохранения информации о них и истории взаимоотношений с ними, устанавливает и улучшает бизнес-процессы и последующие результаты анализов.

Уникальность CRM-системы InGrape заключается в следующих функциях:

получение общей для компании стандартизированной базы контактов (клиентов, контрагентов);

эффективное осуществление контроля качества работы отдела продаж в любой момент времени;

получение статистики и аналитики эффективности работы с лидами (входящими звонками, запросами);

планирование повышение качества работы и разрабатывать стратегию развития бизнеса.

Работа и интеграция системы:

программное обеспечение работает на собственных серверах компании, и вам не нужно будет беспокоиться о покупке собственного оборудования;

серверы размещены в ЦОДах города Барнаула;

вам не потребуется самостоятельно заниматься обновлениями, все обслуживание лежит на компании InGrape, вы просто пользуетесь готовым решением;

есть возможность интеграции в систему уже наработанных контактов, а также интеграция с телефонией от InGrape;

возможность взаимодействия с клиентом (контактом) с помощью телефонных звонков, рассылки смс и т.д.;

постановка задач сотрудникам и слежение за ходом их выполнения.

CRM-система обеспечивает круглосуточной поддержкой на весь период пользования, загрузкой имеющейся клиентской базы в систему, настройкой отчетности согласно требованиям, обновлением и поддержкой ПО на стороне поставщика услуг.

CRM-система InGrape позволяет намного проще собирать сведения о клиенте, тем самым наладив с ним более тесный контакт. Имея такие данные, можно структурировать работу с потребителями. В компании появляется единый стиль работы всех сотрудников. Для клиента это уверенность в том, что качество его обслуживания будет на высоте, к кому бы он ни обратился. Руководитель может оценить как финансовые результаты общей работы, так и эффективность каждого из работников. Результат – довольные клиенты, менее загруженные работники и успешные показатели компании.

Также в InGrape активно работает контакт-центр и система исходящего обзвона.

Компания InGrape не останавливается на достигнутом, и делает все для вашего комфортного пользования. На данный момент разрабатываются голосовые рассылки. В проектах InGrape внедрить в программу голосовых помощников, распознавание речи, text to speach.

InGrape работает по всей России. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

InGrape

пр. Ленина, 54в, офис 403

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