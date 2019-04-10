Вещи из 90-х/ Фото из свободных источников

Каждую временную эпоху можно ассоциировать с какими-то бытовыми предметами. Обычно такие вещи были у всех. 1990-е годы интересны тем, что представляют собой переходную эпоху от советского уклада жизни к демократии и свободе развлечений.