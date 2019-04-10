Вещи из 90-х/ Фото из свободных источников
Каждую временную эпоху можно ассоциировать с какими-то бытовыми предметами. Обычно такие вещи были у всех. 1990-е годы интересны тем, что представляют собой переходную эпоху от советского уклада жизни к демократии и свободе развлечений.
Комментарии
начнем по порядку
-фото с коркой хлеба это вообще как бы не 50-х)
-трафареты и в 80-х были
-так же как и семечки стаканами
-телевизоры на фото тоже из 70-80-х
-так же как и фото девченок прыгающих через скакалку 70-80е годы. в 90-х уже формы как таковой не было нигде
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Спасибо, поблевал...