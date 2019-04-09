Подросток в Поспелихинском районе похитил деньги у двух человек, в том числе у знакомого инвалида, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в январе 2019 года 17-летний юноша распивал алкоголь в компании 46-летнего местного жителя в его доме.

Заметив, где хозяин хранит свои финансовые сбережения, он решил под предлогом отдыха в другом месте выманить его из жилья.

Затем несовершеннолетний обманом завладел ключом знакомого и проник в его дом, где похитил девять тысяч рублей.

Для потерпевшего эта сумма является значительной, так как это большая часть его пенсии по инвалидности.

Кроме того, в одном из учреждений города парень украл десять тысяч рублей из одежды незнакомца.

Подросток признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение по двум частям ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба" и "Кража с незаконным проникновением в жилище"). Уголовное дело передано в суд.