Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис для изучения правил дорожного движения, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Он работает прямо в мобильном приложении VK и по прямой ссылке vk.com/pdd.

Его особенностью называется возможность параллельно как изучать ПДД, так и соревноваться между собой.

Пользователи могут подкреплять знания по отдельным темам, а могут проходить пробный экзамен.

Результаты попадают в общий рейтинг, где можно сравнивать собственные успехи с достижениями друзей и других пользователей "ВКонтакте".

Чтобы подняться на вершину рейтинга, придется ответить на множество вопросов. Этот элемент "соревновательности" мотивирует на еще более глубокое изучение правил, считают создатели сервиса.