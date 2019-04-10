Россиянам для достойной жизни в месяц нужен доход в среднем в пределах 66 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Людям задавали вопрос: "Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?".

Оказалось, что жителям Москвы необходимо не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга – 91 тысяча.

Самые скромные запросы у жителей Барнаула, Якутска, Улан-Удэ и Читы – 55-50 тысяч рублей в месяц.

Как пояснил проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках – Химках, Балашихе и Подольске.

24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут.

Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня дохода в ближайшие 5 лет, проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.

В ходе исследования также был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни: наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу.