Специалисты устранили коммунальную аварию в барнаульском поселке Новый Спутник – водоснабжение в домах восстановлено.

Напомним, что повреждение на водопроводной сети произошло накануне. В итоге без воды осталось около 250 жилых домов. Выход воды на поверхность из колодца по улице Лимонной обнаружили местные жители. Вода отсутствовала по следующим улицам: Лимонная, Имбирная, Черничная, Персиковая, Мятная, Анисовая, Айвовая, Медовая.

Специалисты обслуживающей организации "Алетан" откачали воду из колодца, отремонтировали задвижку и запустили насос.

Водоснабжение жителей поселка восстановлено. Работы по устранению аварии находились на контроле администрации Индустриального района.