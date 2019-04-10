Среда, 10 Апрель, 12:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,78
€ 72,97
Обь
359см +62

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Сберечь от огня: РПЦ на Алтае проводит противопожарные службы и ходит в рейды

, ИА "Амител"
Священники и спасатели проводят совместные акции из-за большого числа погибших на пожарах
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские священники будут рассказывать прихожанам о правилах пожарной безопасности. Такое соглашение достигнуто между Алтайской Митрополией и ГУ МЧС по Алтайскому краю. 9 апреля первая служба с духовно-назидательной беседой прошла в Храме святителя Спиридона Тримифунтского в с. Санниково.

Настоятель отец Анатолий обратился к прихожанам с необычной проповедью, призвав их привести в порядок хозяйство, убрать сухую траву и быть осторожными с огнем. "Все мы слышали о случаях, когда от небольшого огня выгорают целые села", – цитирует настоятеля пресс-служба регионального управления МЧС. После службы состоялся совместный рейд по частному сектору, где традиционно происходит большое число пожаров.

Поводом для проведения совместных акций послужил небывалый рост числа погибших на пожарах. С начала года в Алтайском крае из-за огня погибло 70 человек – на 70% больше, чем в прошлом году. На 41% увеличилось число пострадавших.

Как рассказал начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Анатолий Курбатов, сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы повлиять на сложившуюся обстановку.

"В ход идут все возможные способы информационно-профилактической работы: рейды по жилью, сходы граждан, занятия для детей в школах и детских садах, выступления в средствах массовой информации. К сожалению, всегда есть люди, работа с которыми не дает нужного эффекта", – рассказал он.

Отметим, что необычные службы будут проходить и в других районах края. В Санниково следующую проповедь о необходимости беречься от огня планируют провести уже в мае.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

10.04.2019 12:11
Борис

С начала года в Алтайском крае из-за огня погибло 70 человек – на 70% больше, чем в прошлом году. На 41% увеличилось число пострадавших.
-----------------
Такие огромные потери, это что, война?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
12:23
"Справедливая Россия" предлагает пересмотреть налоги в пользу муниципалитетов 0
12:14
Труп собаки с веревкой на шее обнаружили в барнаульском парке 2
12:02
Голиковой предложили подумать над улучшением качества детского питания 0
11:49
Сберечь от огня: РПЦ на Алтае проводит противопожарные службы и ходит в рейды 1
11:33
"Молодая Гвардия" сделает патриотический мультфильм о российских супергероях 3
11:24
США начали готовиться к космической войне с Россией 1
11:11
Следком займется историей о побоях учителем школьника в Горном Алтае 0
11:07
Требования жителей Барнаула по зарплате оказались самыми скромными в России 3
10:51
Филипп Киркоров в окружении сотрудников "Макдоналдса" стал звездой Сети 0
10:45
13 июня в АлтГТУ им. И.И. Ползунова стартует приемная кампания 1
10:40
Скандальная история с продажей жилья многодетной мамы из Барнаула дошла до суда 6
10:33
Власти пояснили, почему не могут спасти от сноса старинную усадьбу в Барнауле 15
10:21
Водоснабжение восстановили в барнаульском поселке Новый Спутник 1
10:13
Шойгу осудил своих подчиненных за бездушие и формализм по отношению к людям 3
10:01
Несколько улиц в барнаульском поселке остались без воды 0
09:50
Учеба в удовольствие: как открыть у детей удивительные способности 1
09:41
Мобильный телефон – прошлый век: совершенствуем имидж и связь вашей компании 1
09:33
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в 2019 году 0
09:21
Желание пьяного барнаульца попасть в "Оперу" довело его до суда 1
09:13
После валежника россиянам могут разрешить собирать сухостой и ветровал 11
09:07
Когда каждый квадрат на счету: какая она – оптимальная квартира для молодоженов 0
08:54
Захарова оценила агитационные билборды Порошенко с Путиным 2
08:48
Путин назвал бандитом переводчика, поправившего его речь 4
08:23
Путин и президент Финляндии поспорили о санкциях против России 4
08:11
Заработок в интернете и трейдинг: как получить доход вне стен офиса 1
08:02
Все, что вы хотели узнать об имплантации зубов, но стеснялись спросить 0
07:50
Как получить налоговый вычет за покупку квартиры 1
07:34
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки 0
07:19
"Мне надо еще выжить здесь": интервью с экс-вице-губернатором Юрием Денисовым 25
07:11
Законно ли начисление пени за несвоевременную оплату электричества 5
07:01
Главное событие на строительном рынке Барнаула обещает интересные предложения 0
06:48
Квартиру с элементами из дуба продают в центре Барнаула за 8,75 млн руб. 2
06:32
Малоизвестные, но успешные братья и сестры знаменитостей 2
06:17
Какими вещами нам запомнились 90-е годы 7
06:01
Как изменится работа общественного транспорта на Алтае после введения тахографов 8
04:51
Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии 0
03:59
Штаб Порошенко объяснил предвыборные плакаты с Путиным 5
02:58
"ВКонтакте" запустила сервис изучения ПДД 0
01:45
Ученые смогли улучшить память у пенсионеров с помощью тока 1
00:58
Названы самые популярные марки подержанных авто в России 0
23:57
Путин ответил на вопрос о перспективах визита в США 0
23:39
МЭР подсчитало, когда инфляция снизится до 3,5% 1
23:19
Госдума хочет запретить давать микрозаймы под залог жилья 0
22:59
Путин пошутил над Орешкиным, не ответившим на вопрос 2
22:39
Умерла невестка поэта Сергея Есенина 0
22:19
Открылись обстоятельства гибели вмерзшей в лед озера голой сибирячки 0
21:54
Подросток украл пенсию инвалида в Алтайском крае 0
21:30
Путин рассказал, что будет при падении цен на нефть до $40 4
21:12
Силуанов рассказал, когда ждать эффект от повышения НДС 3
20:51
Лукашенко возмутила реакция на его прогноз выборов на Украине 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.