Алтайские священники будут рассказывать прихожанам о правилах пожарной безопасности. Такое соглашение достигнуто между Алтайской Митрополией и ГУ МЧС по Алтайскому краю. 9 апреля первая служба с духовно-назидательной беседой прошла в Храме святителя Спиридона Тримифунтского в с. Санниково.

Настоятель отец Анатолий обратился к прихожанам с необычной проповедью, призвав их привести в порядок хозяйство, убрать сухую траву и быть осторожными с огнем. "Все мы слышали о случаях, когда от небольшого огня выгорают целые села", – цитирует настоятеля пресс-служба регионального управления МЧС. После службы состоялся совместный рейд по частному сектору, где традиционно происходит большое число пожаров.

Поводом для проведения совместных акций послужил небывалый рост числа погибших на пожарах. С начала года в Алтайском крае из-за огня погибло 70 человек – на 70% больше, чем в прошлом году. На 41% увеличилось число пострадавших.

Как рассказал начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Анатолий Курбатов, сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы повлиять на сложившуюся обстановку.

"В ход идут все возможные способы информационно-профилактической работы: рейды по жилью, сходы граждан, занятия для детей в школах и детских садах, выступления в средствах массовой информации. К сожалению, всегда есть люди, работа с которыми не дает нужного эффекта", – рассказал он.

Отметим, что необычные службы будут проходить и в других районах края. В Санниково следующую проповедь о необходимости беречься от огня планируют провести уже в мае.