Компания "БЛИС" работает на рынке Алтайского края уже 20 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам. В магазинах сети представлены коллекции итальянского и российского нижнего белья, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, а также белья для беременных и кормящих.

Новинки

Нижнее белье

Для любительниц спорта и активного образа жизни – удобный топ с хлопковой подкладкой для лучшей фиксации груди и трусики-слип с широкой резинкой, которая не давит и не пережимает тело. А если вам больше нравится носить красивое белье, мы предлагаем роскошные комплекты, выполненные из цветочного кружева, с бюстгальтером Push-up, отстегивающимися бретелями и застежкой для разных вариантов формирования спинки.

Домашняя одежда

Носить такие изделия одно удовольствие. Ведь хлопок – натуральный материал, который не вызывает раздражения кожи, приятно ощущается на теле, пропускает воздух, впитывает влагу и сохраняет тепло.

Купальники

До лета-2019 осталось не так много времени. А это значит, что еще чуть-чуть, и мы сможем носить легкие юбочки и невесомые платья, гулять до рассвета теплыми вечерами и, конечно же, принимать солнечные ванны на пляже. А чтобы быть неотразимой и блистать ярче солнца, вам понадобится красивый купальник. Классические бикини, топы-бандо и спортивные лифы однотонных цветов, а также модели сплошных купальников с вырезами на животе и экзотичными принтами, находящиеся на пике моды уже не первый сезон – у нас вы найдете купальник для любого случая.

В связи с поступлением новых изделий компания "БЛИС" спешит порадовать покупателей грандиозными скидками от 20% до 50% на коллекции прошлых сезонов. Это отличный повод побаловать себя и своих близких.

Скидки от 30% до 50%

Широкий ассортимент нижнего белья представлен как классическими, так и Fashion-моделями: гладкие бюстгальтеры, чашечки с эффектом Push-up, а также роскошные кружевные комплекты.

Скидка 20% на хлопковую домашнюю одежду

Одежда, которую мы выбираем для дома, столь же важна, как и вещи, которые нас окружают в повседневной жизни. Хлопковые пижамы, туники и сарафаны, халаты и сорочки сделают ваше домашнее времяпровождение комфортным и уютным.

Скидка 30% на шелковую домашнюю одежду

Легкие шелковые халаты, кимоно, туники и невесомые комбинации на тонких бретелях, декорированные кружевом – побалуйте себя роскошной домашней одеждой.

Не упустите возможность приобрести любимое белье и то, что давно хотели, по привлекательной цене – акция продлится только до 18 апреля 2019 года.

"Блис"

г. Барнаул

ул. Гоголя, 55

ул. Белинского, 12, 2 этаж

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж

Телефон: +7 (3852) 63-85-14

Сайт

Instagram

ВКонтакте

Одноклассники