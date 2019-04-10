Исследование ученых из американского университета Тафтса показало, что различные биодобавки в пищу могут удвоить риск смерти от рака, пишет "Российская газета" со ссылкой на научный журнал Annals of Internal Medicine.

Ученые проанализировали данные более 27 тысяч американцев. Опасность, к примеру, представляют дозы кальция, превышающие 1000 миллиграммов в день. В то же время пища, богатая кальцием, оказалась не только безопасна, но и полезна.

"Обнаружена связь между избыточным потреблением питательных веществ и неблагоприятными последствиями, включая повышенный риск некоторых разновидностей рака. Важно понимать, какую роль играет не только само питательное вещество, но и его источник", – отметил один из авторов исследования доктор Фанг Фанг Чжан.

Ученые проанализировали и другие биодобавки. К примеру, потребление витамина К и магния снижало несвоевременную смертность пациентов, витамина А и цинка – уменьшало риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, авторы подчеркнули, что речь идет только об адекватных дозах витаминов, получаемых из пищи, а не о синтетических биодобавках. Ученые намерены дальше изучать этот вопрос.