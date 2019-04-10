Названы регионы России, где молодежи легче трудоустроиться

Минтруд рассказал, в каких регионах службы занятости успешнее подбирают работу для граждан в возрасте от 16 до 29 лет, сообщает RT.

Самая большая доля трудоустроенной молодежи в 2018 году отмечается в Липецкой (89,4%), Белгородской (88,4%) областях, Чувашии (87,4%), Тюменской (85,8%), Саратовской (85,6%) областях и республике Дагестан (85,6%).

Наименьший уровень трудоустройства зафиксирован в республиках Ингушетия – 7,4%, Северная Осетия – 24,1%, на Чукотке – 33,2% и в Амурской области – 37,6%.

Всего в 2018 году в службы занятости обратились 966,2 тыс. граждан от 16 до 29 лет. Две трети из них были трудоустроены.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, как правило, молодые люди заполняют те вакансии в службах занятости, по которым не требуется существенного опыта работы и компетенции.

Что касается высокого уровня трудоустройства молодежи в Липецкой и Белгородской областях, то эксперт связывает это со структурой экономики, которая присуща этим регионам.

"В первую очередь, это развитая энергетика и металлургическая промышленность. В этих областях регулярно происходит ротация кадров. Работники рано уходят на пенсию из-за тяжелых условий труда, и их места занимают молодые специалисты", – пояснил эксперт.

Сафонов отметил, что в целом проблема молодежной безработицы остра в России. Для сравнения, по его словам, в европейских странах порядка 25% от числа безработных – молодые люди. "Прежде всего это связано с тем, что у молодых работников нет достаточного опыта работы, а работодатели стремятся брать к себе тех, кто сможет без дополнительных объяснений выполнять свои обязанности", – подчеркнул эксперт.