В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении настоятеля храма, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении малолетней прихожанки, а также распространении материалов порнографического содержания, сообщает региональный СК.

Как сообщают местные СМИ, в 2017 году священник впервые вступил в интимные отношения с одноклассницей его родного сына. Эти встречи происходили два-три раза в неделю в квартире священника, в храме и в воскресной школе. Кроме того, в соцсетях он активно вел переписку с девочкой, отправляя ей в том числе и порнографические материалы. Переписку случайно увидела мать девочки, она рассказала ее отцу – сотруднику полиции. В итоге в октябре 2018 года, спустя полтора года с начала связи с девочкой, священника задержали. Кроме того, есть информация, что несовершеннолетняя находилась под опекой священника, но жила вместе со своей родной семьей. Отмечается, что жертвой могла стать и его приемная дочь. После ареста священника его жена с девочкой покинули Вологодскую область и переехали на юг России, где сейчас и живут.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый неоднократно совершал развратные действия с 12-летней девочкой, заведомо достоверно зная, что она не достигла 14-летнего возраста. Подозреваемый был задержан 9 октября 2018 года и судом по ходатайству следствия арестован.

"Незамедлительно был проведен весь комплекс возможных на тот момент следственных действий, включая осмотр места происшествия и жилых помещений, допросы обвиняемого и широкого круга иных лиц, проверку показаний на месте, а также проводился ряд криминалистических исследований изъятых вещественных доказательств по делу", – говорится в сообщении ведомства.

Изучив в ходе расследования уголовного дела переписку в социальной сети обвиняемого с потерпевшей, а также исследовав изъятую компьютерную технику, следователи обнаружили факты пересылки обвиняемым девочке фотографий порнографического содержания, включая несовершеннолетних.

Отмечается, что обвиняемый свою вину в совершении преступлений признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.