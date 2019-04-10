Томенко предлагает расширить полномочия парламента Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в краевой парламент несколько предложений, расширяющих полномочия АКЗС, сообщает пресс-служба правительства.

Так, глава региона предлагает прописать в законе полномочия АКЗС по даче согласия на назначение на должность руководителей органов исполнительной власти в сфере экономического развития и в сфере финансов. Еще одно новшество – утверждать в АКЗС договоры о сотрудничестве с другими субъектами федерации, заключаемые от имени Алтайского края.

"Данные законопроекты внесены с целью демократизации системы управления регионом, о необходимости которой Виктор Томенко говорил еще во время избирательной кампании. Ряд шагов в этом направлении уже были сделаны. Напомним: по просьбе депутатов АКЗС ежегодный отчет губернатора перенесен с первого на второй квартал, когда имеются в наличии все статданные за прошлый год, и депутаты смогут их проанализировать; Заксобрание получило право давать заключения по краевым государственным программам; изменения в план приватизации также направляются в АКЗС для получения заключения. Структуру правительства края до ее утверждения Виктор Томенко обсуждал вместе с депутатами", – подчеркнули в краевом правительстве.