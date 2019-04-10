СК назвал число погибших при пожарах в России за год

В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

"В 2018 году в территориальные следственные органы Следственного комитета России поступило 6286 сообщений о причинении смерти людям в результате пожаров. При этом погибли 7296 человек", – сообщили в ведомстве, отметив, что в числе погибших 458 несовершеннолетних.

Наибольшее число пожаров с человеческими жертвами произошло в Московской области (219 погибших в результате 205 пожаров), в Свердловской области (202 пожара с 245 погибшими), а также в Пермском крае, где в результате 199 пожаров погибли 238 человек.

"По всем фактам проводились доследственные проверки. По 5468 сообщениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по 496 возбуждены уголовные дела по ст. 109, 216, 219 УК России", – заявили в СК.