Полиция задержала в Алтайском крае двоих жителей Угловского района, угнавших автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в ночное время в ходе работы на автодороге в Угловском районе сотрудники ГИБДД обратили внимание на проезжающий на высокой скорости автомобиль УАЗ.

"На требование инспектора об остановке транспортного средства водитель не отреагировал. Сотрудники полиции начали преследование автомобиля, и вскоре нарушитель был задержан. Как выяснилось, за рулем находился 21-летний местный житель, ранее судимый за угоны. В ходе разбирательства установлено, что злоумышленник после распития спиртных напитков предложил своему знакомому продолжить вечер в компании подруг, проживающих в соседнем селе. Чтобы добраться до него, они решили воспользоваться соседским автомобилем, стоящим возле дома", – уточняют в ведомстве.

Когда злоумышленники проникли в авто, они попытались завезти двигатель, но не сумели сделать этого.

В итоге они решили угнать машину, принадлежащую родственнику одного из подозреваемых.

"Транспортное средство находилось в гараже, двери которого владелец никогда не закрывал. Используя тот же способ, злоумышленники завели мотор и угнали автомобиль", – добавляют в полиции.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.