В АлтГТУ состоялось собрание студентов, желающих пройти обучение по программам подготовки сержантов и солдат запаса в военном учебном центре АлтГТУ.

Во время встречи студентам подробно рассказали об условиях и порядке конкурсного отбора. По словам начальника военного учебного центра Виктора Рубана, предстоит серьезный конкурсный отбор кандидатов, при котором учитывают множество факторов: успеваемость, профпригодность, состояние здоровья, уровень физической подготовки студентов.

С 10 апреля 2019 года стартует прием заявлений для желающих участвовать в конкурсном отборе. К конкурсу приглашаются студенты второго курса, как парни, так и девушки, обучающиеся по очной форме, по программам высшего образования, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к студентам для обучения по программам военной подготовки.

Подать заявление можно до 26 апреля в здании военного учебного центра по адресу: переулок Некрасова, д. 64, кабинет №304.

Вся необходимая информация об условиях поступления размещена на сайте военного учебного центра АлтГТУ.

Напомним, в военный учебный центр была преобразована военная кафедра Алтайского государственного технического университета. Новая структура появилась в университете в феврале 2019 года. Соответствующее решение было инициировано Минобороны России.

По данным Министерства обороны РФ, в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. Около 1000 студентов технического университета обучаются в военном учебном центре по программам подготовки офицеров запаса, сержантов и рядовых запаса. Наряду с гражданской профессией они получают военную специальность с присвоением воинского звания лейтенанта, сержанта или рядового с зачислением в запас без призыва на срочную службу в армию. АлтГТУ – единственный университет в Алтайском крае, который дает студентам такую возможность.