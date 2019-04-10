Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирской "ГАЗели" и автомобиля BMW в центре Барнаула, сообщили в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась 10 апреля в 15:45 на проспекте Строителей в районе дома №6. Известно, что за рулем BMW находилась женщина 1984 года рождения, а автобусом управлял мужчина 1987 года рождения.

"По предварительным данным установлено, что в результате происшествия телесные повреждения получили три пассажира автобуса и два пассажира автомобиля BMW, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", — указывают в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.