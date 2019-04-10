Ставку акциза на импортные сигареты могут повысить

В России могут ввести сезонный повышающий коэффициент с 1 сентября по 31 декабря при расчете акцизов на импорт табака — соответствующий законопроект Госдума уже приняла в двух чтениях, а в третьем чтении документ планируется рассмотреть в среду, 10 апреля, пишет "Парламентская газета".

Инициатива, автором которой выступим первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, также предлагает установить новый порядок определения налоговой базы при реализации кальянного табака.

Дело в том, что сегодня российское законодательство предоставляет преференции импортерам табачных изделий, на которых повышающий коэффициент не распространяется. В то же время отечественные производители сигарет этот повышающий коэффициент платят. Пытаясь схитрить, они выводят производство за рубеж и ввозят свою продукцию оттуда, чтобы не испытывать сезонной повышенной фискальной нагрузки.

"Принятие законопроекта позволит увеличить доходы консолидированного бюджета России на 5-7 млрд рублей", — считает Катасонов.