В Алтайском крае 16-летний подросток подозревается "в краже чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета", сообщает региональный СК.

По версии следствия, в марте 2019 года жительница Хабарского района попросила своего 16-летнего племянника помочь снять денежные средства со своего счета в банкомате.

"Подросток запомнил пин-код от банковской карты и вечером путем свободного доступа в квартиру родственницы, тайно похитил принадлежащую ей карту. После чего снял с нее денежные средства в размере 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал, объяснив свои действия желанием приобрести автомобиль отечественного производства у односельчанина. Уголовное дело направлено в суд.