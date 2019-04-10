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ГИБДД предложила увеличить штрафы за превышение скорости

, ИА "Амител"
В среду, 10 апреля, в Госдуме состоялись общественные слушания по теме "Стратегия безопасности дорожного движения"
ГИБДД также предупредила о вреде слишком частого изменения скоростного режима / Фото: rudorogi.ru

ГИБДД также предупредила о вреде слишком частого изменения скоростного режима / Фото: rudorogi.ru

За превышение скорости до 40 километров в час предлагается штрафовать на 3 тысячи рублей вместо 500 рублей, причем с возможностью внести средства с 50% скидкой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замначальника ГИБДД России Олега Понарьина.

Инспекция предлагает ввести ответственность за нарушение скоростного режима на 10-20 километров в час. А тех, кто допускает превышение скорости систематически, лишать возможности оплачивать штрафы со скидкой. Вступление последней нормы намерены отложить как минимум на два года для отслеживания скоростных режимов и ремонта дорог.

"Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа", – предложил Понарьин.

В то же время он предупредил о вреде слишком частого изменения скоростного режима: водители будут отвлекаться на знаки, что может спровоцировать ДТП.

Отмечается, что Понарьин в среду, 10 апреля, выступал в Госдуме на общественных слушаниях по теме "Стратегия безопасности дорожного движения". Главной повесткой мероприятия стало соответствие скоростного режима и состояние улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу разработать предложения по введению штрафов за превышение скорости на 10-20 километров до марта 2019 года. Глава Минтранса Евгений Дитрих обещал, что ведомство поддержит нововведение.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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