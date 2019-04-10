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СК проверит ДТП в Барнауле с восемью пострадавшими с участием маршрутки и BMW X6

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек
По результатам проверки будет принято процессуальное решение / Фото: weacom.ru

По результатам проверки будет принято процессуальное решение / Фото: weacom.ru

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в городе Барнауле, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает региональный СК.

Днем 10 апреля 2019 года на проспекте Строителей в городе Барнауле произошло ДТП с участием маршрутного пассажирского автобуса и автомобиля BMW X6.

По информации СК, в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое детей в возрасте четырех лет.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек.

"Следователям предстоит установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также проверить действия водителя маршрутного автобуса на предмет соответствия оказания услуг в сфере пассажироперевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении ведомства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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