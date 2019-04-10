В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в городе Барнауле, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает региональный СК.

Днем 10 апреля 2019 года на проспекте Строителей в городе Барнауле произошло ДТП с участием маршрутного пассажирского автобуса и автомобиля BMW X6.

По информации СК, в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое детей в возрасте четырех лет.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек.

"Следователям предстоит установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также проверить действия водителя маршрутного автобуса на предмет соответствия оказания услуг в сфере пассажироперевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении ведомства.