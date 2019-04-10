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Опубликовано видео ДТП в Барнауле с участием маршрутки и BMW X6

, ИА "Амител"
На кадрах видно, что на перекрестке автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов
Женщина за рулем BMW решила проскочить перекресток / Фото: vk.com/barneos22

Женщина за рулем BMW решила проскочить перекресток / Фото: vk.com/barneos22

Момент ДТП в Барнауле на проспекте Строителей с участием маршрутки и BMW X6 попал на видео, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что на перекрестке автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов. "В этот момент женщина за рулем BMW решила проскочить перекресток, но не учла, что по левой полосе ехала маршрутка и останавливаться не собиралась", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пять человек пострадали в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля BMW в центре Барнаула.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем BMW находилась женщина 1984 года рождения, а автобусом управлял мужчина 1987 года рождения.

"По предварительным данным установлено, что в результате происшествия телесные повреждения получили три пассажира автобуса и два пассажира автомобиля BMW. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", – отметили в ГИБДД.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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