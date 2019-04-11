Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят

В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях, поскольку некоторым покупателям не понравились надписи на упаковке, пишет "Российская газета".

Crispy, Fluffy and Ugly — trio of Easter ducklings at #waitrose . Ugly is the dark one on the right. Overheard women saying “this is not right” , I agree, doesn’t look good at all. Thousands of other options... why #ugly????? pic.twitter.com/bw5iFCcPuz — livia a. aliberti (@livia_aliberti) 7 марта 2019 г.

Уточки из белого и молочного шоколада назывались "хрустящая" и "воздушная". А вот под птичкой из темного шоколада было написано "гадкая". Кондитеры имели в виду сказку про некрасивого утенка, который потом изменился в лучшую сторону.

Некоторым покупателем надпись под черным утенком показалась расистской и оскорбительной. В итоге ритейлер Waitrose извинился и сообщил, что шоколадки были на время изъяты из продажи для переоформления упаковки.