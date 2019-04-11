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Влияние пенсионной реформы на бедность в России оценили эксперты

, ИА "Амител"
"У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить", – подчеркнули эксперты
Бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет / Фото: perepostil.ru Нищая

Бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет / Фото: perepostil.ru Нищая

Пенсионная реформа приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста, пишет РБК со ссылкой на исследование экономистов РАНХиГС.

Экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее – дополнительно на 0,1-0,2% в 2019-2021 годах и 0,6-0,7% в 2024-2028 годах. Причем в конце переходного периода уровень бедности предпенсионеров окажется на 3,5-4,2% выше, чем если бы не было пенсионной реформы.

Отмечается, что повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада "Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности", подготовленного экспертами РАНХиГС.

Авторы доклада исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019-2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы. Научная работа была впервые представлена в рамках Апрельской конференции НИУ ВШЭ в среду, 10 апреля.

Почему бедность предпенсионеров увеличится:

  • Уровень бедности среди предпенсионеров, то есть женщин 55-59 лет и мужчин 60-64 лет, увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы.
  • К 2028 году он повысится с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном. Доля предпенсионеров в населении России составляет 6-7%.
  • Дефицит доходов, то есть глубина бедности малоимущих граждан предпенсионного возраста из-за пенсионной реформы может также увеличиться. Если в 2018 году дефицит дохода граждан предпенсионного возраста составлял 23% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то на десятый год реформы глубина бедности увеличится до 34% в умеренном и 36% в оптимистичном сценарии.

"У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить. Однако очевидно, что существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда", – отметила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева.

Уровень безработицы, согласно расчетам авторов доклада, среди граждан, которые вынуждены остаться на рынке труда в связи с повышением пенсионного возраста, составит 10% (средний вариант прогноза).

Что касается уровня бедности населения в целом (доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума), то он, как полагают эксперты, снизится к 2028 году до 11,9% в умеренном сценарии макропрогноза, в оптимистичном сценарии – до 9,8%. ​Экономисты исходили из оценки уровня бедности в 2018 году в 13,1% от всего населения.

Почему бедность всего населения России снизится:

  • За первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019-2020 годы) уровень бедности снизится на 0,5%, с 13,1 до 12,6%.
  • Это связано с тем, что на начальном этапе перехода к новому пенсионному возрасту лишь небольшое количество граждан теряет возможность получать пенсию, а зафиксированный законом размер индексации пенсий наиболее высок.
  • В 2019 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%, в 2020 году повышение составит 6,6%, в 2021 году – 6,3%, в последующие годы – от 5,5 до 5,9%.
  • После 2020 года уровень бедности россиян продолжит снижаться как в оптимистичном сценарии макропрогноза (в среднем на 0,35% ежегодно), так и в умеренном (0,1% в год).

Основными факторами уменьшения числа граждан, живущих в бедности, согласно выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за собой увеличение зарплат, а также обещанный властями ускоренный рост пенсий на 1,5-2% выше инфляции. Уменьшению уровня бедности также будут способствовать компенсационные меры, принятые властями: льгота по выходу на пенсию для граждан, достигающих пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах, сохранение налоговых и социальных льгот для предпенсионеров и не только.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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