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Рогозин сформировал "пул друзей Роскосмоса"

, ИА "Амител"
"Друзья Роскосмоса" будут, к примеру, рассматривать возможность предоставления коммерческих услуг
Встреча 'друзей Роскосмоса' состоится 23 апреля на выставке 'Навитех' / Фото: tass.ru

Встреча "друзей Роскосмоса" состоится 23 апреля на выставке "Навитех" / Фото: tass.ru

Госкорпорация Роскосмос создала рабочую группу, в которую вошли представители институтов развития и бизнеса, и предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на госкорпорацию.

"Сформировать рабочую группу ("пул друзей Роскосмоса") из представителей госкорпорации "Роскосмос", ее организаций, рабочих групп НТИ Агентства стратегических инициатив (Автонет, Аэронет, Маринет, Спейснет), других институтов развития, а также представителей бизнеса для определения возможной роли госкорпорации "Роскосмос", ее целей и задач в области разработки и использования беспилотного транспорта и роботизированных систем", — сообщили в госкорпорации.

Вошедшие в группу НПО "Автоматика", "Российские космические системы", рабочие группы НТИ, фонд "Сколково", НП "ГЛОНАСС", бизнесмены и Минтранс определят перечень пилотных проектов. Речь идет, к примеру, о беспилотном транспорте, от автомобильного до речного, а также сроках реализации и кооперации исполнителей.

"Друзья Роскосмоса" также будут рассматривать возможность предоставления коммерческих услуг на основе спутниковых технологий.

Встреча "друзей Роскосмоса" состоится 23 апреля на выставке "Навитех", посвященной навигационным технологиям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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