Фото: Усадьба купца Ассанова

Сразу несколько особняков с вековой историей будут отреставрированы в ближайшее время в Бийске. Об этом в ходе онлайн-форума сообщил врио начальника Алтайохранкультуры Александр Урбах.

Он напомнил, что вопросы соблюдения собственниками объектов культурного наследия требований законодательства по сохранению, содержанию и использованию в надлежащем состоянии зданий-памятников находятся на контроле управления.

По его словам, в Бийске уже проведены ремонтно-реставрационные работы на следующих объектах культурного наследия: Дом Варвинских (здание Бийского краеведческого музея),

Народный дом (здание Бийского драматического театра) и аптека Горбунова.

Сейчас готовятся документы по сохранению усадьбы купца Ассанова, пассажа Клевцова и здания, в котором была создана комсомольская организация по ул. Гилева, 5.

Что касается усадьбы купца Ассанова, то известно, что администрация Бийска выделит 15 миллионов рублей на его реставрацию. Проектом восстановления занималась мастерская Евгения Тоскина. Когда-то в этом особняке проживала семья купца первой гильдии Николая Ассанова. В свое время здание было легким, чистым, светлым, без архитектурных излишеств. Это двухэтажное кирпичное строение с подвалом. Внутри уложены паркетные полы. Стены – в три кирпича. Высота комнат более четырех метров. Общая площадь – 968 квадратных метров.

Согласно проекту архитектора Евгения Тоскина, фасаду вернут первоначальный облик. Он снова станет светло-серым, а цоколь – темно-серым. Интерьеры будут выдержаны в нежно-кремовых тонах. Главный вход в музей остается на прежнем месте. Пожалуй, главное нововведение – в доме установят лифт. Благодаря этому побывать в музее смогут даже колясочники или другие маломобильные граждане.

Ранее глава Бийска Александр Студеникин пообещал, что краевые власти сохранят здание пассажа купца Фирсова. Оно находится в исторической части города Бийска, на ул. Льва Толстого, 146. Построен пассаж был в 1907 году купцом первой гильдии Андреем Фирсовым. В здании располагались торговые залы.

Для реставрации дома купца необходимо, как отметил глава города, 450 миллионов рублей. С проблемой уже успел ознакомиться губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который готов помочь муниципалитету с финансированием.