"Справедливая Россия" может пропустить участие в довыборах одного депутата в парламент Алтайского края. Об этом порталу Amic.ru сообщил глава регионального отделения, депутат Госдумы Александр Терентьев.

"Мы готовили одного кандидата, но сейчас по нему есть заминка. Просто так участвовать... Посмотрим, пока настолько компетентного человека у нас нет. Мы работаем над поиском достойного кандидата. Окончательно говорить еще рано, до конца выдвижения еще три месяца", – сказал Терентьев.

Напомним, в марте 2019 года на 72-м году жизни скончался один из 68 депутатов АКЗС, член фракции "Единая Россия" Александр Гуков. Он был избран в седьмой созыв по одномандатному округу № 2. Это Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы.

В ближайшее время депутаты АКЗС назначат дату выборов, это будет 8 сентября 2019 года.

О намерении принять участие в выборах уже заявила ЛДПР и "Единая Россия", которая проводит традиционные праймериз.