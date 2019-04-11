Ученым-астрофизикам впервые в истории удалось получить изображение черной дыры.

Специалисты из проекта "Телескоп горизонта событий" вели наблюдения за двумя черными дырами в течение недели в апреле 2017 года. Они получали примерно по 350 терабайт данных каждый день; обработка этого объема информации заняла два года, – пишет "Медуза". Дыра расположена в галактике M87 в созвездии Девы на расстоянии более 50 миллионов световых лет.

Такое великое научное достижение не могли обойти остроумные пользователи Сети.

I am sure the spatial resolution of the #blackhole images will get better in future. pic.twitter.com/uN9lmN9fGe — Fakhar Khalid (@FakharKhalid) 10 апреля 2019 г.

That black hole photo is mighty blurry. Let's enhance it #EHTBlackHole pic.twitter.com/D15UcDmyjD — Andy Croson (@MVMNTuk) 10 апреля 2019 г.

Ученые 7 лет с помощью 8 радиотелескопов строили первую фотографию черной дыры и, кажется, промахнулись с фокусом. pic.twitter.com/niKRACri0m — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 10 апреля 2019 г.

Обалдеть, первая в истории фотография чёрной дыры! pic.twitter.com/nUdEzmdrlm — киберксенобаба (@amtalkingwhat) 10 апреля 2019 г.

Ученые собрали и обработали 500 ТБ данных для того, чтобы показать, как выглядит черная дыра. Первое настоящее изображение черной дыры pic.twitter.com/AKA5a5fOUp — Белорусский аутишник (@CursedMessiah) 10 апреля 2019 г.