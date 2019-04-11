Фото Лилии Шуклиной, корреспондента газеты "Новая жизнь", Павловский район

В Алтайском крае около 300 куб.м дровяной древесины получат ветераны, вдовы участников ВОВ, труженики тыла. Древесина предоставляется бесплатно либо с большой скидкой. Ежегодная акция в преддверии Дня Победы проводится в районах, где находятся лесные предприятия.

В Павловском районе 60 кубометров дров с доставкой на дом получили десять человек. Каждому – по шесть складочных кубометров. В Первомайском районе бесплатные дрова также доставлены участникам Великой Отечественной войны, имеющим печное отопление. К акции присоединились предприятия в Угловском, Михайловском, Ключевском, Каменском, Тюменцевском, Новичихинском, Панкрушихинском, Ребрихинском и других районах Алтайского края.

Помощь ветеранам – одно из приоритетных направлений социальной политики лесной холдинговой компании "Алтайлес". Ежегодно реализуются программы по обеспечению древесиной различных категорий жителей. Так, помощь получают погорельцы, пострадавшие от паводка и др.