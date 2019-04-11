Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне

Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дипломатического убежища, после чего британская полиция задержала его прямо в посольстве государства в Лондоне, сообщает "Дождь" со ссылкой на BBC.

WikiLeaks в своем Twitter отмечает, что Ассанж не выходил из посольства Эквадора. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где Ассанж и был арестован.

"Эквадор незаконно прекратил действие политического убежища Ассанжа в нарушение международного права", – говорится в заявлении WikiLeaks, опубликованном в Twitter.

В заявлении полиции говорится, что Ассанж был взят под стражу в полицейском участке Лондон, где будет находиться до тех пор, пока его не доставят в суд.

Ранее WikiLeaks со ссылкой на источники сообщала, что власти Эквадора договорились с Великобританией об аресте Ассанжа, а предлогом для его выдворения станет скандал с утечкой офшорных документов компании INA Papers.

Джулиан Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года и не мог покинуть его территорию из-за угрозы задержания. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Их обнародование семь лет назад вызвало огромный скандал – были раскрыты письма и директивы Госдепа, в которых зачастую дипломаты нелицеприятно высказывались о зарубежных коллегах. Также стали известны детали секретных операций США в других странах. Огромный массив слитых WikiLeaks данных последующие годы систематизировала и публиковала группа журналистов. Ранее Швеция добивалась выдачи Ассанжа по обвинениям в изнасиловании, затем дело в отношении него было прекращено.