Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в команде чиновников сыграет в футбол с общественниками. Об этом сообщает пресс-служба Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития.

"Команду представителей органов власти возглавит губернатор Алтайского края Томенко Виктор Петрович, в состав команды войдут представители исполнительной, законодательной и муниципальной власти региона. Команду общественных объединений представят волонтеры XXIX Всемирной зимней универсиады, Чемпионата мира по футболу 2019, Зимних олимпийских игр 2014 года, активисты региональных отделений Всероссийских общественных движений, руководители социально значимых проектов, члены общественных объединений региона", – уточнили в ведомстве.

Игра состоится в рамках федерального проекта "Доверяй, играя", который реализуется для "неформального прямого общения органов власти с представителями добровольческого сообщества России в атмосфере общего дела".

После встречи власти и общественники проведут неформальную встречу.

Игра начнется в 19 часов в понедельник, 15 апреля, в спортивном клубе "ТЕМП" (проезд Балтийский 1-й, 9). Вход свободный.