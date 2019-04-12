Новообразования и гонорею стали чаще выявлять у алтайских подростков

Распространенность новообразований и гонореи среди подростков выросла в Алтайском крае по итогам 2018 года. Об этом в четверг, 11 апреля, в рамках заседания Общественной палаты Алтайского края сообщил главврач КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства" Константин Смирнов.

"Отрицательные показатели 2018 года: выросла заболеваемость гонореей среди подростков (в 2018 году – 12 случаев, в 2017 году – 4 случая). Также увеличилась распространенность новообразований среди подростков на 4,9%. Выросла смертность детей подросткового возраста с 23 до 36 случаев", – сообщил эксперт.

По его словам, самыми распространенными заболеваниями среди подростков на сегодняшний день являются болезни органов дыхания, нервной системы, болезни глаза и придаточного аппарата и болезни органов пищеварения.

Главный онколог Алтайского края, председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев рассказал о связях между современными привычками подростков и их болезнями.

"На следующем заседании АКЗС мы будем принимать закон об ограничении торговли электронными сигаретами. Бич страшный, торгующие компании незаметно придумали электронные сигареты как альтернативу для тех, кто хочет бросить курить. Никого не отучает электронная сигарета, там тоже никотин, формальдегид, токсиканты, и еще более страшное – пар, который проникает в бронхи, где все болезни (особенно онкологические) развиваются. Электронные сигареты стали курить не взрослые, которые хотят отвыкнуть, а подростки. На сегодняшний день до 10% тех, кто не курил никогда, в том числе ребятишки, подростки, стали увлекаться вот такими вещами", – сказал он.

Также Александр Лазарев подчеркнул, что среди онкологических больных сегодня распространена лимфома (заболевание лимфатической ткани, характеризующихся увеличением лимфатических узлов и/или поражением внутренних органов). По словам эксперта, распространенность заболевания связана в том числе и с недостаточным обследованием пациентов.

"Сегодня в основном распространена лимфома А лимфома – это не обследованные в отношении вируса Эпштейн-Барр пациенты. Также идет резкое омоложение заболеваний, связанных с вирусной папилломой", – сказал Александр Лазарев, подчеркнув, что необходимо уделять должное внимание профилактике заболеваний.

Среди положительных тенденций в области здоровья подростков эксперты назвали снижение общей заболеваемости (-3,3%), снижение заболеваемости туберкулезом (с 31,3 тысячи на 100 тысяч подростков в 2017 году до 24,3 тысячи на 100 тысяч подростков в 2018 году), уменьшение количества родов среди девушек-подростков (со 158 в 2017 году до 112 в 2018 году). Также в крае снизилось число подростков, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, уменьшилось количество возвратов призывников, необоснованно призванных в ряды вооруженных сил.