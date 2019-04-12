Карантин объявлен из-за вспышки бешенства в селе Долганка на территории Крутихинского района Алтайского края.

Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. В документе отмечается: "Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Крутихинский район, с. Долганка, ул. Лесная, д. 1 – д. 5 (нечетная сторона), д. 2 – д. 4 (четная сторона) ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством".

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Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить организацию ограничительных мероприятий, а также разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, что подобные меры в связи со вспышками бешенства достаточно часто применяются в населенных пунктах Алтайского края.