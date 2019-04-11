Отец десятилетней девочки обратился в полицию Петербурга, когда узнал, что его бывшая жена отдает дочь своему любовнику на выходные, получая за это от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает Пятый канал со ссылкой на телеканал 78. На видео мужчина упрашивает сотрудницу полиции принять заявление и обратить внимание на то, что происходит с его ребенком, при этом вступая в споры с правоохранительницей.

Мужчина предоставил переписку, в которой обсуждается размер вознаграждения за организацию таких встреч. Судя по скриншотам, некий "адвокат" платил до 10 тысяч рублей "за личное пользование" школьницей. При этом он выражал недовольство, если мать не давала ему видеться с девочкой. Женщина объясняла это тем, что есть опасность, что девочка может проговориться своему отцу.

В заявлении также говорится о том, что предприимчивая мать регулярно употребляет наркотики и нигде не работает. Отмечается, что это не помешало судье оставить ребенка с матерью при разводе, а отцу разрешили общаться с дочерью лишь два часа по четвергам.

Сообщается, что между отцом школьницы и ее "покупателем" накануне произошел конфликт, в результате которого отец получил ножевое ранение. Теперь этим делом займутся сотрудники Следственного комитета.