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Защитники старинной усадьбы купца Михайлова в Барнауле, которые снесут ради нового здания прокуратуры, намерены судиться с Алтайохранкультурой.

Ранее врио главы ведомства Александр Урбах пояснил, что усадьба была внесена в список памятников архитектуры в 1994 году, однако на основании экспертного заключения, подписанного ведущими архитекторами и учеными Алтайского края, специалистами НПЦ "Наследие" и согласованного с Министерством культуры Российской Федерации, это здание исключено из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) постановлением АКСНД от 3 октября 2006 года.

Как пояснил Урбах, решение было принято в рамках действовавшего на тот момент законодательства по охране объектов культурного наследия с подготовкой всех необходимых документов.

Урбах добавил, что для включения в список вновь выявленных объектов необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы, которая проводится по инициативе заинтересованного лица на основании заключенного договора, который является возмездным.

"Затяжной ответ Алтайохранкультуры оказался вполне ожидаемым, не так-то просто при наличии таких проблем, как в барнаульском хозяйстве исторических памятников, шагать против органов прокуратуры. В настоящее время юристы "Гражданского патруля" изучают вопрос в юридической плоскости. Возможно, мы будем обращаться в суд", – рассказал представитель общественной организации в Барнауле Игорь Берг.

Он также отметил, что аналогичную работу по защите культурного наследия "Гражданский патруль" проводит во многих регионах, и подобного поведения госорганов, основополагающим принципом работы которых является защита и сохранение исторических объектов, не встречали. Недавно ровно такого же пакета документов, как был подан в Барнауле, было достаточно в Челябинске, где по заявлению активистов инициированы работы по обследованию и сохранению вновь выявленного памятника истории.

Барнаульские общественники и краеведы расценили ответ чиновника как трусость, и в знак протеста кандидат исторических наук Данил Дегтярев провел одиночный пикет у стен Алтайохранкультуры.