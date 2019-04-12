Жительница Бийска, рассчитывавшая заработать на колебаниях цен на мировых рынках, лишилась более миллиона рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратилась 56-летняя жительница наукограда.
По словам женщины, в январе этого года она зарегистрировалась на торговой платформе, инвестировала собственные сбережения в мировые рынки и пыталась заработать на колебаниях рыночных цен. В общей сложности за три месяца бийчанка перечислила на расчетный счет брокерской фирмы 14 900 евро.
Впоследствии потерпевшая не смогла дозвониться до организации, куда перечисляла деньги, и обратилась за помощью к правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Комментарии
Договорчики внимательно читаем!
Пример: Предупреждение о риске: ....Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам....
Расследовают и деньги вернут!?
ну, бывает и больше, чем 1 млн
Лет "под сраку", а ума не нажила... Печалька...
достали эти "БРОКЕРЫ" . Названивают по 10 раз в день, предлагают заработать на " колебаниях цен на мировых рынках". . Ни на один опрос ответить не могут. Еще и хамят