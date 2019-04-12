Стать должником очень легко. Не внес оплату за свет в срок до 10 числа — и ресурсная организация имеет полное право подать на тебя в суд. А далее — штрафы, арестованные счета и имущество, испорченный отдых за границей и т.п. Другое дело, что, как сообщили в Барнаульской горэлектросети, компания дает гражданину время одуматься и заплатить долг самостоятельно. Несознательные товарищи доверием злоупотребляют, умудряются накопить серьезные долги и тогда БГЭС с помощью закона доказывает, что долг платежом красен. Как ведется борьба с должниками увидел корреспондент ИА "Амител" , побывавший в очередном рейде сотрудников БГЭС и судебных приставов по квартирам граждан, задолжавших за потребленную электроэнергию.

Эффективная мера

"Должниками являются абоненты, которые в срок до 10 числа не оплатили своевременно электроэнергию. В связи с этим мы обращаемся в суд за взысканием задолженности и принудительного исполнения судебных актов. Мы направляем исполнительные документы (исполнительные приказы, исполнительные листы) в службу судебных приставов-исполнителей. Пристав возбуждает исполнительное производство и тоже направляет уведомление должнику", — пояснила ведущий юрисконсульт юридического отдела БГЭС Оксана Пучкина.

А далее следуют те самые рейды, во время которых судебные приставы выясняют имущественное положение должника и имеют полное право наложить наложить на него арест. На все, что представляет хоть какую-то ценность: автомобили, техника, вплоть до мобильного телефона. Говорят, что такие рейды очень действенны.

"Рейды действительно очень действенны, помогают взыскивать серьезные суммы. После ареста имущества должники, естественно начинают рассчитываться — никто не хочет прощаться со своими вещами, особенно если речь идет о чем-то дорогостоящем, а сумма долга небольшая", — рассказала Пучкина.

"В окно пролезли"

Наш автомобиль остановился на углу улицы Школьная. До дома должника шли пешком. Соседская собака встретила громким лаем, и судебный пристав-исполнитель вытащил электрошокер. Говорит, ситуации бывают разные и порой приставы действительно подвергаются опасности.

В данном случае хозяин дома задолжал горэлектросети более 38 тысяч рублей. Задолженность числится с 2017 года. Текущие платежи мужчина оплачивает, а долг продолжает "висеть". По пути пристав отмечает, что у хозяина в собственности есть несколько автомобилей, то есть возможность оплатить долг человек явно имеет.

Хозяин оказался дома, но впустить пристава в квартиру отказался, отговорившись тем, что у него болеет мама. Возмущен мужчина был и присутствием журналистов. Разговаривал с приставом, приоткрыв дверь.

О том, что за ним числится долг, мужчина знает, но не согласен с этим. "Меня дома не было. Они (представители БГЭС — прим. редакции) пролезли в окно, сунули документ на подпись моей маме. Она сумасшедшая, подписала, что ей дали. В этом документе говорится, что я дом оплачиваю электричеством. Какое электричество? У меня газ! Я приходил в БГЭС, пытался разобраться. Но они разбираться не хотят," — утверждает мужчина.

Говорит, обращался и в суд, но тот вынес постановление долг оплатить. Гражданин утверждает, что намерен опротестовать это решение. Тем временем пристав вручает мужчине уведомление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке в управление приставов.

"Он не впустил пристава к себе квартиру и не предоставил свое жилище для того, чтобы пристав мог оценить имущественное положение и наложить арест на имущество. Это административное правонарушение. Теперь этому человеку грозит штраф, а если он его не оплатит, то будет привлечен к административной ответственности и в этом случае ему уже грозит наказание вплоть до административного ареста.

Также сегодня мы ознакомили должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Если не будет оплачивать долги, то к нему будут применены все меры принудительного взыскания, в том числе и ограничение на выезд за пределы РФ, а также арест счетов. И в следующий раз мы уже придем арестовывать его имущество. То есть расслабляться должнику не стоит", — рассказал начальник Октябрьского отдела судебных приставов-исполнителей Василий Юрченко.

Волшебная квартира

Наш следующий пункт — дом № 75 на Комсомольском проспекте. Здесь сумма долга 24 000 рублей. Хозяйка — женщина.

Дверь в квартиру открывает мужчина. Увидев толпу приставов и журналистов, приходит в шоковое состояние. "Я сегодня приехал в город на обследование в Диагностическом центре, не успел все пройти за день, вот сегодня же снял эту квартиру", — рассказывает он, показывая свои документы приставам.

Соседи подтверждают слова мужчины. Выясняется, что квартира находится в субаренде. То есть хозяйка квартиры, она же должница, сдает ее некоей гражданке, а та "пересдает" ее посуточно командировочным либо тем, кто приехал на обследование в краевой центр.

"Мы приехали на место, убедились, что должника по данному адресу нет. Где он — неизвестно. Поскольку сумма долга составляет более 10 тысяч рублей, должник может быть объявлен в розыск. Для этого требуется только заявление взыскателя, то есть в данном случае, заявление БГЭС. В этом случае уйти от оплаты долга ей не удастся", — поясняет Василий Юрченко.

Кроме того, после рейда информацию о факте сдачи квартиры в аренду должницей Барнаульской Горэлектросети, передадут в налоговую службу. И если она не зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, то есть не платит налоги, то разыскивать ее будут не только энергетики.

Не удалось застать должника и в доме по улице Маяковского. Оказалось, что он не проживает по этому адресу уже пять лет. Сейчас здесь проживает его сын. Молодой человек поделился телефоном отца. И если судебным приставам удастся с ним связаться, они убедят его выплатить долг за электричество, сумма которого — 25 800 рублей. Если должник не будет найден, его тоже объявят в розыск.

Также, если подтвердятся сведения о том, что данное жилье у неплательщика за свет является не единственным пригодным для проживания, то будет начата процедура его изъятия в счет погашения задолженности.

"Выплачу, но опротестую"

Хозяин квартиры в доме по улице Петра Сухова был весьма удивлен нагрянувшей делегацией. Говорит, о долге в 45 тысяч 560 рублей, который за ним числится, слыхом не слыхивал, судебных уведомлений не получал и даже понятия не имеет, за какую именно квартиру (а их у него две — со слов мужчины) ему этот долг "приписали".

Тем не менее войти в квартиру приставу позволил, перед журналистами же вежливо двери закрыл. Однако когда пристав выказала намерение описать и арестовать его имущество, мужчина нашел необходимую сумму и выплатил весь долг в присутствии понятых. Заявив при этом, что "это дело" он так не оставит и будет оспаривать.

Семейные обстоятельства

Описывать имущество — три телевизора — приставам пришлось в другой квартире, так же по улице Петра Сухова. Здесь долг составил в общей сумме более 37 тысяч рублей. Хозяйка квартиры текущие платежи за свет оплачивает, однако пока не готова выплатить долг, говорит, что по семейным обстоятельствам не может собрать достаточную сумму.

Теперь у семьи есть 10 дней, чтобы все-таки выплатить весь долг и выкупить арестованное имущество. Кстати, все эти 10 дней имущество находится на ответственном хранении должника. Забирать его будут по истечении этого срока, если семья не рассчитается с задолженностью.

"После ареста имущества должнику дается 10 дней на обжалование действий судебного пристава-исполнителя на оспаривание постановления и наложения ареста у должника. В случае, если стоимость имущества не превышает 30 тысяч рублей, у должника имеется право на его самостоятельную реализацию имущества, а если стоимость превышает 30 тысяч, проводится оценка и принудительная реализация через службу судебных приставов", — сообщила ведущий юрисконсульт юридического отдела БГЭС Оксана Пучкина.

"Ситуации у всех разные. БГЭС готова пойти навстречу своим абонентам, рассмотреть индивидуальный случай. Компания предоставляет рассрочки по уплате долга. Однако делать нужно это до судебных решений и тогда всех неприятных процедур удастся избежать. Но первый шаг в любом случае должен сделать должник. Это в его интересах", — сообщили в пресс-службе БГЭС.

Не поможет даже смерть

Оксана Пучкина также напомнила, что задолженность по электричеству может испортить гражданину и планы на хороший отпуск — его просто не выпустят за границу: "Практически для 90% наших должников выезд за пределы РФ ограничен. И если человек оплатит долг, то снятие ограничения, это совсем не быстрая процедура. Советую это тоже помнить",

И еще одно важное уточнение: избавиться от долга не поможет даже смерть должника. "В случае, если имеется судебное решение, мы работаем до полной ликвидации долга. У должника может измениться финансовое положение, имущественное, он может куда-то уехать и даже умереть. Мы найдем возможность этот долг взыскать. В случае смерти должника платить по его счетам будут его наследники", — подчеркнула юрист.