25 случаев гибели работников и 81 случай причинения тяжелого вреда здоровью было зарегистрировано в Алтайском крае в 2018 году. Падение с высоты – главная причина производственного травматизма на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения Фонда социального страхования.

В минувшем году ФСС зарегистрировал 589 производственных травм в организациях региона, в 2017 году их было 613. В том числе 81 случай причинения и 25 случаев гибели работников. У 42 застрахованных граждан впервые диагностировано профессиональное заболевание.

35% от общего количества травм – это падение с высоты, большинство из них – падение с высоты собственного роста (например, на мокром полу или гололеде). 35% – это повреждения, вызванные воздействием движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей. 8,3% – травмы вследствие падения предметов, 6,6% – травмы, полученные вследствие контактов с животными, 6,1% – дорожно-транспортные происшествия.

Самыми травмоопасными отраслями в минувшем году оказались сельское хозяйство и обрабатывающие производства.

"По всем несчастным случаям и профзаболеваниям, связанным с производством, алтайское отделение ФСС РФ в полном объеме возмещает вред, причиненный жизни и здоровью застрахованного гражданина. Законодательством предусмотрены 100% оплата больничных листов (в том числе электронных) на весь период восстановления, единовременные и ежемесячные выплаты пострадавшим и семьям погибших, полная оплата расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Всего за минувший год региональным отделением на эти цели было направлено 852 млн рублей", – уточнили в ФСС.

Эти гарантии распространяются на официально трудоустроенных граждан и граждан, исполняющих работы (услуги) по гражданско-правовым договорам, которые предусматривают обязанность работодателя уплачивать страховые взносы в ФСС РФ.

Причем сумма выплат привязана к так называемой "белой" зарплате, подчеркивают в Фонде и предлагают сообщать о случаях выплаты "серой" зарплаты на их горячую линию (3852) 29-16-00.