Видеозапись, на которой видно, как спортсмен Аяз Гулиев в Москве чуть не сбил пешехода, проходившего на зеленый свет, а потом выбежал из машины и начал драку, появилась в распоряжении РЕН ТВ.
На кадрах видно, как футболист московского "Спартака" выбегает из машины, догоняет молодого человека и начинает драку.
В результате пострадавший, который к тому же оказался американцем, получил перелом носа.
Известно, что Гулиев обязался взять на себя все расходы на лечение и возместить ущерб.
Теперь игроку футбольного клуба грозит как минимум лишение прав и административный арест за неоплаченные штрафы, которых он накопил около 200.
Комментарии
Зверек
все ясно
Молодец! Очередной россиянин постоял за честь эрэфии! Буду гордиться до пенсии- тоесть очень долго...
Больной. К кокорину с мамаевым его подселить.
Этого тоже простить ? Тоже почувствовал себя богом , он же футболист !
Мне кажется, что уже специально футболистов начинают за все ловить - хотят укомплектованную команду в тюрьме сделать: Кокорин, Мамаев, теперь Гулиев. Осталось 7 и вратаря. С вратарем сложнее, конечно, будет
Немедленно за кокоромамаевым. Если даже это ничему не учит, должны быть реальные сроки.
не повезло футболисту в очередной раз
то М&К побили какого-то сенатора
тут американец
а сколько пострадало от рук футболистов обычных россиян? их же не считает никто
12.04.2019 13:21
- гость -
А их специально ловить не нужно. Получающие (не путать с заработанными) неоправданно большие деньги пинальщики говёшек, вырастили себе огромное самомнение, да и проводимая до недавнего времени политика безнаказанности способствовала этому. Посему стоит только немножко покататься за любым из них, сразу наберётся и на лишение, и на уголовное дело. Вызывает вопрос 200 неоплаченных штрафов - а где ГИБДД и суд с исполнителями?