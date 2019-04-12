В Амстердаме подведены итоги главного конкурса для фотожурналистов World Press Photo. Победителем был объявлен лауреат Пулитцеровской премии Джон Мур за снимок обысков на границе США.

Сандра Санчес из Гондураса и ее дочь путешествовали через Центральную Америку и Мексику, прежде чем добраться до США в поисках убежища. Но согласно политике Трампа о "нулевой терпимости" на границе, иммигранты, пойманные при въезде в США, могут быть подвергнуты уголовному преследованию. В результате многие задержанные родители были разлучены со своими детьми, их часто отправляли в разные места содержания под стражей.

Общественный протест, вызванный после публикации фотографии, привел к тому, что президент Дональд Трамп изменил политику 20 июня.

Всех победителей конкурса смотрите в фотоленте Amic.ru.