Экипаж ГИБДД в Алтайском крае задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточняют, что сотрудники Госавтоинспекции в Бийске во время несения службы остановили автомобиль "Лада-Гранта", который двигался по улице Яминской.

"За рулем транспортного средства находился 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. При проверке документов по информационным базам данных было установлено, что машина числится в розыске за Новосибирской областью в связи с угоном. В ходе разбирательства полицейские также выяснили, что водитель был осужден по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража") и уклонялся от ареста, в связи с чем и находился в федеральном розыске", – добавляют в полиции.

В итоге экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Витухина и лейтенанта полиции Романа Кызлакова задержал подозреваемого и передал информацию в дежурную часть. На место обнаружения автомобиля прибыла следственно-оперативная группа.

В данный момент машина изъята и помещена на специальную стоянку. Задержанный арестован и находится в изоляторе временного содержания.