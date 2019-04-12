Общение пользователей с голосовым помощником Alexa записывают и затем прослушивают в Amazon, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Об этом изданию рассказали сотрудники офиса компании в Бухаресте. Они уточнили, что нанимаются специальные сотрудники, каждый из которых за день прослушивает около тысячи таких аудиозаписей.

Это делается с целью наблюдения реакции искусственного интеллекта на те или иные фразы и улучшения его работы.

На основании расшифровки записей создаются алгоритмы ПО, делающую реакцию Alexa еще более реалистичной и похожей на ответ обычного собеседника.