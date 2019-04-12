Президент Украины Петр Порошенко в эфире национального телеканала "1+1" вызвал своего оппонента по президентским выборам Владимира Зеленского на дебаты, дав ему 40 минут, чтобы добраться до студии, сообщают "Известия".

Зеленский в телефонном режиме ответил Порошенко, что тот прекрасно осведомлен о том, почему его соперник не может прибыть в студию – находится в Париже.

По его словам, глава государства не мог не знать об этом, так как до аэропорта шоумена сопровождали машины СБУ.

При этом он напомнил, что договоренность о дебатах уже достигнута, и они должны состояться за два дня до старта голосования – 19 апреля.

Порошенко не устроил такой ответ, и он начал настаивать на том, чтобы дебаты прошли раньше. Словесная перепалка продлилась недолго – Зеленский просто повесил трубку.