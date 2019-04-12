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Зеленский повесил трубку при перепалке с Порошенко

, ИА "Амител"
Началось все с предложения провести дебаты "прямо сейчас"
Словесная перепалка продлилась недолго – Зеленский просто повесил трубку / Фото: mediananny.com

Словесная перепалка продлилась недолго – Зеленский просто повесил трубку / Фото: mediananny.com

Президент Украины Петр Порошенко в эфире национального телеканала "1+1" вызвал своего оппонента по президентским выборам Владимира Зеленского на дебаты, дав ему 40 минут, чтобы добраться до студии, сообщают "Известия".

Зеленский в телефонном режиме ответил Порошенко, что тот прекрасно осведомлен о том, почему его соперник не может прибыть в студию – находится в Париже.

По его словам, глава государства не мог не знать об этом, так как до аэропорта шоумена сопровождали машины СБУ.

При этом он напомнил, что договоренность о дебатах уже достигнута, и они должны состояться за два дня до старта голосования – 19 апреля.

Порошенко не устроил такой ответ, и он начал настаивать на том, чтобы дебаты прошли раньше. Словесная перепалка продлилась недолго – Зеленский просто повесил трубку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

12.04.2019 14:09
- гость -

Порошенко такой внезапный...

0  0
12.04.2019 14:17
гость

По его словам, глава государства не мог не знать об этом, так как до аэропорта шоумена сопровождали машины СБУ

Во Порошенко попался прям в прямом эфире. Он что реально не знал, где Зеленский или СБУ подставили?

0  0
12.04.2019 14:18
гость

Зеленский такой же засранец, как Порошенко, только молодой

0  0
12.04.2019 14:19
- гость -

14:18
гость
Зеленский такой же засранец, как Порошенко, только молодой

Назовёшь хорошего президента на всём постсоветском пространстве?

0  0
12.04.2019 14:19
гость

Но все равно приятно, если пришедшего после госпереворота президента скинет веселый комик

0  0
12.04.2019 14:23
гость

12.04.2019 14:19
- гость -
Назовёшь хорошего президента на всём постсоветском пространстве?

О чем ты? Я и во всем мире не назову. В Саудовской Аравии люди неплохо живут, так там не президент, а король. И президент США его уважает. Наверное хороший король, власть по наследству передает, как его не уважать

0  0
12.04.2019 14:30
- гость -


гость
Но все равно приятно, если пришедшего после госпереворота президента скинет веселый комик

Ага, как крохотусик после Боруха Ельцинда))

0  0
12.04.2019 14:34
- гость -

В Саудовской Аравии люди неплохо живут
---
это в которой в посольстве/консульстве головы режут?
США на это просто закрывают глаза

0  0
12.04.2019 14:37
гость

12.04.2019 14:30
- гость -
Ага, как крохотусик после Боруха Ельцинда))

Хоть Борух Ельцинд и наговнил раз в 10 больше Порошенко, но комик пока еще ни одного президента в мире не выкидывал. Это будет первый случай и символично, что на Украине. А после комика должен быть гей

0  0
12.04.2019 14:39
гость

12.04.2019 14:34
- гость -
это в которой в посольстве/консульстве головы режут?
США на это просто закрывают глаза
---
США не может закрывать глаза на отрезание голов, они следят за порядком во всем мире

0  0
12.04.2019 14:40
- гость -

14:34
- гость -
это в которой в посольстве/консульстве головы режут?
США на это просто закрывают глаза

Нет, это в которой перед Кремлём Боруха Немцова убивают, а убийца говорит следакам, что дверь не откроет, после чего те убираются восвояси))

0  0
12.04.2019 14:45
- гость -

но комик пока еще ни одного президента в мире не выкидывал. Это будет первый случай и символично, что на Украине.

"Первый случай" уже был в России, когда носильщик чемоданов заменил дедушку Борю(которого ты почему то ненавидишь) и исправно чтит его память строя Ельцин-центры.

0  0
12.04.2019 14:46
гость

12.04.2019 14:40
- гость -
Нет, это в которой перед Кремлём Боруха Немцова убивают, а убийца говорит следакам, что дверь не откроет, после чего те убираются восвояси))

В Саудовской Аравии нет Кремля. А в в посольстве/консульстве в России никому головы не режут, поэтому США на Россию не собирается закрывать глаза. Вот как отрежут, тогда может закроют

0  0
12.04.2019 14:52
гость

"Первый случай" уже был в России, когда носильщик чемоданов заменил дедушку Борю(которого ты почему то ненавидишь) и исправно чтит его память строя Ельцин-центры.

Не знаю за что ты ненавидишь носильщиков чемоданов и не понимаю, почему ты не написал насильник малолетних, ведь это было бы эффектней. А к дедушке Боре у меня претензий не больше, чем у того, кто строит Ельцин-центры, в основном в том. что ментам давали пистолеты, вместо зарплаты и они крутились. как могли. Военным не платили зарплаты и они продавали все из армии. Но зато была свобода и хорошие отношения с Западом, за это можно и Ельцин-центр построить

0  0
12.04.2019 14:56
- гость -

14:52
гость
Поток сознания. Ты хоть понимаешь, что ты пишешь? Какие насильники малолетних? Какие военные? Какие менты с пистолетами? Что ты несёшь?

0  0
12.04.2019 14:58
- гость -

12.04.2019 14:45
- гость -
но комик пока еще ни одного президента в мире не выкидывал. Это будет первый случай и символично, что на Украине.

А Рональд Рейган? Не комик, конечно, но актер...

0  0
12.04.2019 15:01
гость

12.04.2019 14:56
- гость -

Ты написал носильщик чемоданов, я не понял что ты несешь. А про ментов и военных могу повторить, ты тогда маленький был, не знаешь, у ментов зарплаты были маленькие, они их компенсировали с помощью пистолетов. Военным не платили зарплаты и они продавали все из армии. Еще бандиты собирали дань по три раза в день. Но зато была свобода и хорошие отношения с Западом. Это я тебе про 90-е рассказал, когда Ельцин был президентом. Спроси у папки, как тогда жили

0  0
12.04.2019 15:04
гость

12.04.2019 14:58
- гость -
А Рональд Рейган? Не комик, конечно, но актер...

Если не ошибаюсь он после актерства еще долго был политиком. Но комик прям с концерта, такого еще не было. Он до сих пор Квартал 95 ведет, я смотрю. Говорят в основном на русском

0  0
12.04.2019 15:07
- гость -

15:01
гость
Нормальные умные люди жили хорошо и прекрасно понимали, что переход от совка к рыночной экономике, не для всех безболезненный. И не забывай про цены на нефть при дедушке Боре - бочка с нефтью стоила как пустая бочка 10$ и как скакнул ценник при крохотусике.

0  0
12.04.2019 15:09
- гость -

15:04
гость
Так понимаю, что Януковощ с двумя уголовными сроками - для тебя эталон?

0  0
12.04.2019 15:25
гость

12.04.2019 15:07
- гость -

А где гарантия, что цены на нефть не упадут при Аналчике? И ты не забывай, что при дедушке Ельцине мы кредиты кушали, как сейчас Украина, а то и раз в 5 больше. До сих пор отдаем. И санкций не было. А ментам и военным ни отсутствие санкций ни бешенные кредиты не помогали. Они только бандитам помогали и нефть на бандитов никак не влияла

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