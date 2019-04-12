Президент Украины Петр Порошенко в эфире национального телеканала "1+1" вызвал своего оппонента по президентским выборам Владимира Зеленского на дебаты, дав ему 40 минут, чтобы добраться до студии, сообщают "Известия".
Зеленский в телефонном режиме ответил Порошенко, что тот прекрасно осведомлен о том, почему его соперник не может прибыть в студию – находится в Париже.
По его словам, глава государства не мог не знать об этом, так как до аэропорта шоумена сопровождали машины СБУ.
При этом он напомнил, что договоренность о дебатах уже достигнута, и они должны состояться за два дня до старта голосования – 19 апреля.
Порошенко не устроил такой ответ, и он начал настаивать на том, чтобы дебаты прошли раньше. Словесная перепалка продлилась недолго – Зеленский просто повесил трубку.
Комментарии
Порошенко такой внезапный...
По его словам, глава государства не мог не знать об этом, так как до аэропорта шоумена сопровождали машины СБУ
Во Порошенко попался прям в прямом эфире. Он что реально не знал, где Зеленский или СБУ подставили?
Зеленский такой же засранец, как Порошенко, только молодой
14:18
гость
Зеленский такой же засранец, как Порошенко, только молодой
Назовёшь хорошего президента на всём постсоветском пространстве?
Но все равно приятно, если пришедшего после госпереворота президента скинет веселый комик
12.04.2019 14:19
- гость -
Назовёшь хорошего президента на всём постсоветском пространстве?
О чем ты? Я и во всем мире не назову. В Саудовской Аравии люди неплохо живут, так там не президент, а король. И президент США его уважает. Наверное хороший король, власть по наследству передает, как его не уважать
гость
Но все равно приятно, если пришедшего после госпереворота президента скинет веселый комик
Ага, как крохотусик после Боруха Ельцинда))
В Саудовской Аравии люди неплохо живут
---
это в которой в посольстве/консульстве головы режут?
США на это просто закрывают глаза
12.04.2019 14:30
- гость -
Ага, как крохотусик после Боруха Ельцинда))
Хоть Борух Ельцинд и наговнил раз в 10 больше Порошенко, но комик пока еще ни одного президента в мире не выкидывал. Это будет первый случай и символично, что на Украине. А после комика должен быть гей
12.04.2019 14:34
- гость -
это в которой в посольстве/консульстве головы режут?
США на это просто закрывают глаза
---
США не может закрывать глаза на отрезание голов, они следят за порядком во всем мире
14:34
- гость -
это в которой в посольстве/консульстве головы режут?
США на это просто закрывают глаза
Нет, это в которой перед Кремлём Боруха Немцова убивают, а убийца говорит следакам, что дверь не откроет, после чего те убираются восвояси))
но комик пока еще ни одного президента в мире не выкидывал. Это будет первый случай и символично, что на Украине.
"Первый случай" уже был в России, когда носильщик чемоданов заменил дедушку Борю(которого ты почему то ненавидишь) и исправно чтит его память строя Ельцин-центры.
12.04.2019 14:40
- гость -
Нет, это в которой перед Кремлём Боруха Немцова убивают, а убийца говорит следакам, что дверь не откроет, после чего те убираются восвояси))
В Саудовской Аравии нет Кремля. А в в посольстве/консульстве в России никому головы не режут, поэтому США на Россию не собирается закрывать глаза. Вот как отрежут, тогда может закроют
"Первый случай" уже был в России, когда носильщик чемоданов заменил дедушку Борю(которого ты почему то ненавидишь) и исправно чтит его память строя Ельцин-центры.
Не знаю за что ты ненавидишь носильщиков чемоданов и не понимаю, почему ты не написал насильник малолетних, ведь это было бы эффектней. А к дедушке Боре у меня претензий не больше, чем у того, кто строит Ельцин-центры, в основном в том. что ментам давали пистолеты, вместо зарплаты и они крутились. как могли. Военным не платили зарплаты и они продавали все из армии. Но зато была свобода и хорошие отношения с Западом, за это можно и Ельцин-центр построить
14:52
гость
Поток сознания. Ты хоть понимаешь, что ты пишешь? Какие насильники малолетних? Какие военные? Какие менты с пистолетами? Что ты несёшь?
12.04.2019 14:45
- гость -
но комик пока еще ни одного президента в мире не выкидывал. Это будет первый случай и символично, что на Украине.
А Рональд Рейган? Не комик, конечно, но актер...
12.04.2019 14:56
- гость -
Ты написал носильщик чемоданов, я не понял что ты несешь. А про ментов и военных могу повторить, ты тогда маленький был, не знаешь, у ментов зарплаты были маленькие, они их компенсировали с помощью пистолетов. Военным не платили зарплаты и они продавали все из армии. Еще бандиты собирали дань по три раза в день. Но зато была свобода и хорошие отношения с Западом. Это я тебе про 90-е рассказал, когда Ельцин был президентом. Спроси у папки, как тогда жили
12.04.2019 14:58
- гость -
А Рональд Рейган? Не комик, конечно, но актер...
Если не ошибаюсь он после актерства еще долго был политиком. Но комик прям с концерта, такого еще не было. Он до сих пор Квартал 95 ведет, я смотрю. Говорят в основном на русском
15:01
гость
Нормальные умные люди жили хорошо и прекрасно понимали, что переход от совка к рыночной экономике, не для всех безболезненный. И не забывай про цены на нефть при дедушке Боре - бочка с нефтью стоила как пустая бочка 10$ и как скакнул ценник при крохотусике.
15:04
гость
Так понимаю, что Януковощ с двумя уголовными сроками - для тебя эталон?
12.04.2019 15:07
- гость -
А где гарантия, что цены на нефть не упадут при Аналчике? И ты не забывай, что при дедушке Ельцине мы кредиты кушали, как сейчас Украина, а то и раз в 5 больше. До сих пор отдаем. И санкций не было. А ментам и военным ни отсутствие санкций ни бешенные кредиты не помогали. Они только бандитам помогали и нефть на бандитов никак не влияла