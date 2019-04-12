Вопросы, связанные с наступлением пожароопасного сезона, обсудили в ГУ МЧС по Алтайскому краю – в нашем регионе в зоне риска из-за природных пожаров находятся сотни населенных пунктов.

По словам замначальника регионального главка МЧС Андрея Неймана, на территории края 187 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров и еще 382 подвержены угрозе перехода ландшафтных пожаров.

"С начала периода на территории Алтайского края по данным космомониторинга и по сообщениям, поступившим непосредственно в единые дежурно-диспетчерские службы районов и подразделения пожарной охраны, выявлено 512 возгораний. Из них 158 были подтверждены как плановые отжиги, о проведении которых информация была заблаговременно направлена в ЦУКС Главного управления, и 354 пожара – то есть неконтролируемое горение сухой растительности", – отметил он.

К этому времени наибольшее количество палов растительности зарегистрировано в Рубцовском, Шелаболихинском и Родинском районах.

По словам начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова, представителям местных властей в случае ухудшения противопожарной обстановки рекомендовано незамедлительно принимать решение о вводе на подведомственной территории особого противопожарного режима.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.